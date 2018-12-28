Британия опровергла сообщения о восстановлении с Россией состава дипмиссий

"Мы регулярно обмениваем визы для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никаких новых договоренностей не было согласовано", — сказал он.

По словам представителя МИД, Лондон вел с Москвой диалог по поводу дипломатических виз и до инцидента в Солсбери.

"В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Укомплектование персоналом наших соответствующих миссий происходит в рамках этих ограничений", — говорится в заявлении.