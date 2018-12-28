Около 40 «желтых жилетов» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона

Около 40 сторонников протестного движения "желтые жилеты" предприняли попытку проникнуть в летнюю резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу радиостанция France Blue.

По данным радиостанции, ранее в социальных сетях был распространен призыв "взять" форт Брегансон, расположенный в департаменте Вар и с 1968 года являющийся президентской резиденцией.

Как сообщает радиостанция, во второй половине дня в четверг около 40 сторонников движения "желтых жилетов", предположивших, что Макрон прибыл в департамент Вар на каникулы, начали шествие к форту, однако на подступах к нему были остановлены жандармами.

Несмотря на неудачу "желтые жилеты" пообещали вернуться к своей затее в пятницу.

Акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. По субботам в Париже и других французских городах проводятся масштабные акции протеста, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. На последних двух акциях — 15 и 22 декабря — количество протестующих снизилось. Однако новые протесты планируются и в новогоднюю ночь.