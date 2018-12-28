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Курды попросили у Сирии защиты от Турции 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Сирийские курды, контролирующие обширные территории на севере страны, попросили у правительственных сил защиты от Турции. Об этом говорится в заявлении вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), сообщает Reuters.
В документе отмечается, что бойцы ушли из района города Манбидж, чтобы бороться с членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на востоке.
«Мы приглашаем правительственные войска (…) отправить свои вооруженные силы, установить контроль над позициями и защитить Манбидж на фоне турецкий угроз», — отметили курды.
25 декабря сообщалось, что сирийские военные появились неподалеку от Манбиджа, находящегося на севере страны и примерно в 25 километрах от границы с Турцией. В регион, контролируемый курдами, прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры.
Турция на этой неделе начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией. В Анкаре указывали, что хотят начать операцию против террористов на сирийской территории к востоку от реки Евфрат как можно скорее. К боевикам турецкая сторона причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).
Курдов традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.
В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.
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Комментарии2
В мире , Ближний Восток , Исламское государство , Партия демократического союза , Reuters , Манбидж , Сирия , Турция
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