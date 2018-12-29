Первая группа американских военных покинула Сирию, пишут СМИ

США начали вывод войск из Сирии, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

По данным агентства, не менее 50 служащих армии США разгрузили склад с оружием и боеприпасами в провинции Эль-Хасаке и отправились в сторону Ирака на бронированных автомобилях.

Сообщается, что на складе площадью около 400 квадратных метров находилось вооружение, предназначенное для сил самообороны сирийских курдов.

Вывод американских войск из Сирии

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.

Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона. Он опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится о разногласиях с президентом по ключевым вопросам.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что сотрудников Госдепартамента эвакуируют в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

*Запрещенная в России террористическая организация.