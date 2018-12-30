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В США рассказали о начале «новой холодной войны» 

Газета.Ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: Reuters
Эксперт в области политики безопасности института Катона Тед Карпентер заявил, что непродуманные действия Запада привели к началу новой холодной войны. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, действия США и их союзников привели к кризису в отношениях между Западом и Россией.
Он также добавил, что Россия лишь отвечает на агрессию в свой адрес.
Карпентер подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Москвы оказалась "ужасно недальновидной".
Ранее СМИ сообщили, что отказ США от ДРСМД возобновит "гонку вооружений".
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В мире , США , Тед Карпентер
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