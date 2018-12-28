Умер старейший американский ветеран Второй мировой

Старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался в возрасте 112 лет Об этом информирует The Associated Press со ссылкой на родственников погибшего.

Отмечается, что Овертон скончался вечером 27 ноября в реабилитационном центре в Техасе.

Ему было за 30, когда он вызвался добровольцем в армию.

Как сообщает агенство, он находился в Пёрл-Харборе сразу после нападения японцев в 1941 году.

Ранее сообщалось, что астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в разработке космического телескопа «Хаббл» умерла в возрасте 93 лет.