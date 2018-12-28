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Умер старейший американский ветеран Второй мировой 

RT на русском + ещё 13 21 час назад
Фото: White House
Старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался в возрасте 112 лет  Об этом информирует The Associated Press со ссылкой на родственников погибшего.
Отмечается, что Овертон скончался вечером 27 ноября в реабилитационном центре в Техасе.
Ему было за 30, когда он вызвался добровольцем в армию.
Как сообщает агенство, он находился в Пёрл-Харборе сразу после нападения японцев в 1941 году.
Ранее сообщалось, что астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в разработке космического телескопа «Хаббл» умерла в возрасте 93 лет.
RT на русском: последние новости
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В мире , Другое , США , Associated Press
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