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Украинцам будут прививать европейские ценности в новой рекламе 

РИА Новости 29 минут назад
Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что эти рекламные ролики направлены на изменение "сознания людей в широком обществе".
"Наши ролики бытовым языком показывают гражданам, что такое Европа и европейские ценности. Мы можем путешествовать по Европе, работать или учиться там, но Украина европейская начинается с каждого из нас, причем, в абсолютно бытовых вещах — как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, ведем себя на дороге и т.д. ", — рассказала первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова.
В роликах снялись известные украинские музыканты, такие как Мишель Андраде и группы "MOZGI" и "Время и Стекло". Рекламу будут показывать на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах и в сети интернет. Видеозаписи уже появились в YouTube.
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