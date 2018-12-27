В МИД Австрии осудили притеснение свободы слова на Украине

Притеснение свободы слова на Украине неприемлемо, а угрозы и применение насилия в адрес журналистов должны наказываться. С таким заявлением выступила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Министр прокомментировала письмо австрийского журналиста Кристиана Вершутца, который рассказал об угрозах в свой адрес со стороны украинских националистов. По его словам, целями радикалов становятся все работники СМИ, которые критикуют Киев и пытаются соблюдать объективность. Эксперты отмечают, что, к сожалению, проблемы свободы слова на Украине страны Запада замечают, если дело касается журналистов из этих государств. Впрочем, аналитики выразили надежду, что Европа окажет давление на украинское правительство , и ситуация улучшится.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала «неприемлемым» возросшее давление на средства массовой информации на Украине. Таким образом она прокомментировала обращение корреспондента австрийской телерадиокомпании ORF Кристиана Вершутца, которому поступают угрозы со стороны украинских националистов.

«Усиливающееся притеснение свободы прессы на Украине недопустимо. С серьёзной обеспокоенностью наблюдаю за теми условиями, в которых оказываются украинские и международные СМИ. Применение насилия и угрозы в отношении журналистов должны наказываться», — сказала Кнайсль.

Накануне издание Kronen Zeitung опубликовало статью, в которой репортёр ORF на Украине Кристиан Вершутц сообщил, что опасается за свою жизнь. В связи с этим он обратился к австрийскому правительству и руководству телерадиокомпании с просьбой повлиять на власти Киева.

«На Украине действуют военизированные ультранационалистические группы, угрожающие журналистам, которые критикуют работу правительства Украины и пытаются соблюдать объективность. Уже убиты два журналиста, я не хочу быть следующим», — заявил австрийский журналист.

Он также выразил опасения за жизнь своих сотрудников — некоторым из них ранее отказали в аккредитации для работы в Донбассе.

В МИД Австрии подчеркнули, что для независимого освещения событий, прежде всего в зонах конфликтных действий, требуется свободный доступ журналистов в эти районы. В ведомстве также добавили, что посольство республики и МИД Австрии на всех уровнях пытаются добиться предоставления необходимой аккредитации журналистам для доступа в зону конфликта на юго-востоке Украины. В этой связи украинский посол в Вене Александр Щерба приглашён 8 января 2019 года в австрийский МИД для обсуждения ситуации.

Между тем ещё два месяца назад Вершутц завершил сюжет о сложной ситуации, в которой оказались оппозиционные СМИ на Украине фразой «Молчание ягнят должно прекратиться!» Таким образом он обратился к правительствам стран Запада, которые бездействуют на фоне «усиления преследований» представителей медиа на Украине.

Добавим, что 4 октября 57-летний мужчина был внесён в базу данных сайта «Посипака — агент Кремля». В переводе с украинского языка слово «посипака» означает приспешник, прихвостень.

Его обвиняют в излишне «одностороннем и пророссийском» освещении ситуации в Крыму с 2014 года. В качестве примера приводятся его сюжеты об успехах РФ в «строительстве аэропорта в Севастополе и Крымского моста», а также о том, что на полуострове улучшилась жизнь крымских татар. Вдобавок австриец разместил на своей странице в Facebook некий «сфабрикованный» материал RT.

«Можно ещё написать в ОБСЕ, штаб-квартира которой как раз и находится в Вене», — отметила Захарова.

«Надеемся, что это станет тенденцией»

Как правило, власти страны реагируют на такие ситуации и пытаются их разрешить, однако Киев может оставить этот вопрос без внимания, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Зачастую они действуют вопреки нормальной логике, вопреки здравому смыслу и вопреки какому-либо понятному ориентиру. У них какое-то такое озлобление наблюдается, которое распространяется на всех и вся. Наверное, оно проистекает из общего состояния экономики и политики в стране, где происходит деградация. Но это не значит, что нужно оставлять всё так, как оно есть», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом он заметил, что российская сторона постоянно поднимает вопрос о давлении украинских властей на СМИ.

«Отрадно, что и наши европейские партнёры постепенно проникаются мыслью о том, что украинские власти и их политиков надо возвращать к нормальной жизни. И надо им раз за разом напоминать о том, какие принципы считаются нормальными и каких принципов надо придерживаться. Хочется надеется, что за этим последует заявление и других министров стран ЕС и Европы в целом», — пояснил Оленченко.

В свою очередь, экономист и политолог Александр Дудчак выразил надежду, что позиция Вены получит поддержку других стран Европы, и они начнут оказывать давление на Киев.

«Хотелось, чтобы это на что-то повлияло. Европа подаёт голос, когда дело касается граждан конкретных стран, но когда беззаконие происходит на Украине, и это касается украинских или российских граждан, как в случае с главным редактором РИА Новости Украина (Кириллом Вышинским), то они почему-то не замечают таких проблем. А как попал в списки националистов австрийский гражданин, то они резко заметили. Хотелось бы, чтобы они замечали события, которые происходят на Украине, с более объективных позиций, но радует, что Европа хоть пытается повлиять на происходящее, надеюсь, что это станет серьёзной тенденцией», — подчеркнул он в беседе с RT.

Заметим, что во вторник, 25 декабря, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от спикера Верховной рады Андрея Парубия провести в 2019 году слушания по вопросу безопасности сотрудников СМИ в стране и доказать «слова о поддержке журналистов и свободы слова конкретным делом».

«На Украине девять лет не было парламентских слушаний по вопросам свободы слова», — указывалось в сообщении.

Как отметили в журналистской организации, в стране фиксируется высокий уровень агрессии по отношению к представителям СМИ, но «случаев реального наказания нападавших на журналистов и редакции почти нет».

При этом глава НСЖУ Сергей Томиленко также сообщал, что с начала 2018 года на Украине зафиксировано 78 нападений на журналистов, часть из которых сопровождалась публичным унижением работников СМИ со стороны радикально настроенных «активистов​».

Добавим, что в начале 2019 года на одной из сессий Европейского парламента должен быть рассмотрен проект резолюции под названием «О свободе прессы на Украине». Поводом для запуска этого процесса стало «системное политическое давление» на независимые телеканалы «112 Украина» и NewsOne.