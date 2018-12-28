В Хельсинки по запросу США задержали россиянку

Пограничная служба Финляндии задержала 30-летнюю гражданку России Миру Тэрада.

Гражданку России задержали в аэропорту финской столицы Хельсинки , сообщили в российском посольстве.

«15 декабря Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 г.р. (до 2017 года — Вовк Оксана)», — отмечается в сообщении диппредставительства.

Финские власти в тот же день сообщили российской стороне о произошедшем, а также, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению властей США. Сейчас они затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, на основе которых минюст Финляндии решит — депортировать россиянку в США или отпустить на свободу.

После этого сотрудник российского посольства посетил девушку в тюрьме Вантаа 17 декабря. Россиянка сообщила, что подозревается в распространении наркотиков и отмывании денег.

Как рассказала РИА Новости мать задержанной Светлана Рогожина, девушку перевезли в изолятор временного содержания, где ее кормят дважды в день, поэтому «она похудела и плохо себя чувствует». Мать девушки отметила, что дочери не предъявляли никаких документов.

Кроме того, Рогожина рассказала, что ее дочь училась в Вашингтоне в 2015-2016 годах, где вышла замуж. Затем она вернулась в Россию.

Российские дипломаты отметили, что задержанной назначили бесплатного адвоката, у нее есть возможность звонить в диппредставительство и родственникам. При это сама россиянка никаких жалоб не высказывала.