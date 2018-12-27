Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина передала РФ тело погибшего в плену российского добровольца 

ТАСС + ещё 12 21 час назад
Фото: кадр видео
Российский доброволец Валерий Иванов, сражавшийся в Донбассе на стороне ополченцев, а впоследствии попавший в плен и погибший в украинской тюрьме, будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.
"Гроб с телом бойца Народной милиции ЛНР Валерия Иванова, взятого в плен украинскими силовиками, осужденного украинским судом и затем убитого в Драгобычской колонии (Львовская область), пересек украинско-белорусскую границу, затем и белорусско-российскую и сейчас уже находится на территории России. Планируется, что Иванова похоронят 29 декабря на его родине в городе Северодвинске Архангельской области, где живут его родители", — рассказал Мирошник.
Он отметил, что "на похороны прибудет и делегация ЛНР с представителями правительства республики, Народного совета и Народной милиции".
О гибели в украинской тюрьме российского добровольца, сражавшегося в Донбассе и захваченного в августе 2015 года в плен на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сообщила 18 декабря представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева. Она отмечала, что в декабре 2017 года Иванов был включен в списки на обмен пленными между Киевом и Донбассом, однако в последний момент украинские власти отказались передавать его вместе с еще несколькими гражданами РФ. В декабре этого года, по ее информации, Иванов "был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев".
МИД РФ заявил о том, что "вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы", что "дает основания предполагать умышленное убийство российского гражданина".
Представители украинских властей утверждали, что причиной смерти россиянина стал несчастный случай.
ТАСС: последние новости
Сирийские курды обратились к Дамаску за помощью для защиты от Анкары Сирийская армия взяла под контроль город Манбидж El Pais: в порт в Испании прибыло судно с 300 нелегалами
Комментарии25
В мире , Другое , Украина , Валерий Иванов , МИД , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки31
Самарская чиновница дала совет живущим на пособие225
В Москве эвакуировали школу
В США оценили испытания «ракеты Путина»327
Пока вы спали: Дедолларизация неминуема186
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Украина
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
01:45
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Шоу-бизнес
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение