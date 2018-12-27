Украина передала РФ тело погибшего в плену российского добровольца

"Гроб с телом бойца Народной милиции ЛНР Валерия Иванова, взятого в плен украинскими силовиками, осужденного украинским судом и затем убитого в Драгобычской колонии (Львовская область), пересек украинско-белорусскую границу, затем и белорусско-российскую и сейчас уже находится на территории России. Планируется, что Иванова похоронят 29 декабря на его родине в городе Северодвинске Архангельской области, где живут его родители", — рассказал Мирошник.

Он отметил, что "на похороны прибудет и делегация ЛНР с представителями правительства республики, Народного совета и Народной милиции".

О гибели в украинской тюрьме российского добровольца, сражавшегося в Донбассе и захваченного в августе 2015 года в плен на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сообщила 18 декабря представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева. Она отмечала, что в декабре 2017 года Иванов был включен в списки на обмен пленными между Киевом и Донбассом, однако в последний момент украинские власти отказались передавать его вместе с еще несколькими гражданами РФ. В декабре этого года, по ее информации, Иванов "был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев".

МИД РФ заявил о том, что "вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы", что "дает основания предполагать умышленное убийство российского гражданина".

Представители украинских властей утверждали, что причиной смерти россиянина стал несчастный случай.