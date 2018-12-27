Глава ЛНР считает, что между провозглашенными республиками Донбасса не должно быть границ

Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) достигли серьезных успехов в сотрудничестве и продолжат работу над ликвидацией таможенных ограничений. Об этом в интервью агентству Луганскинформцентр сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В уходящем году мы достигли серьезных успехов в сотрудничестве с Донецкой народной республикой. Это касается экономической сферы, унификации наших законодательств, — указал он. — Все еще работаем над снятием таможенных ограничений между республиками. Это принципиальный вопрос для меня и Дениса Владимировича [Пушилина]. Мы считаем, что между ЛНР и ДНР не должно быть границ".

Пасечник добавил, что республики подписали больше десяти договоров и соглашений между министерствами, вузами, предприятиями. Кроме того, по его словам, в разы вырос товарооборот.