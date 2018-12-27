Немецкая авиакомпания Lufthansa ответственна за вынужденную посадку правительственного лайнера Airbus А340 "Кондрад Аденауэр", на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась добраться до Аргентины на саммит G20, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет управления авиационной безопасности бундесвера.
Как пишет журнал, в 2009 году Lufthansa модернизировала лайнер Airbus А340 и с тех пор проводила регулярные мероприятия по техническому обслуживанию самолета. Однако после одного из таких мероприятий в 2010 году авиакомпания не проинформировала пилотов и авиастроительную компанию Airbus о новой цифровой системе связи.
Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR— Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.
По информации издания, именно по этой причине пилоты лайнера Меркель не смогли надлежащим образом отреагировать на возникший в правительственном самолете технический сбой, в результате чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.
Ранее сообщалось, что министерство обороны ФРГ намерено приобрести по меньшей мере один дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350 после того, как в конце ноября самолет Меркель совершил на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда канцлер Германии опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида.