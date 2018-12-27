Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель

Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR— Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г. Как пишет журнал, в 2009 году Lufthansa модернизировала лайнер Airbus А340 и с тех пор проводила регулярные мероприятия по техническому обслуживанию самолета. Однако после одного из таких мероприятий в 2010 году авиакомпания не проинформировала пилотов и авиастроительную компанию Airbus о новой цифровой системе связи.

По информации издания, именно по этой причине пилоты лайнера Меркель не смогли надлежащим образом отреагировать на возникший в правительственном самолете технический сбой, в результате чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.

Ранее сообщалось, что министерство обороны ФРГ намерено приобрести по меньшей мере один дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350 после того, как в конце ноября самолет Меркель совершил на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда канцлер Германии опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида.