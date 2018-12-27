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В Донбассе ликвидирован наводчик «Сталкер» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Диалог.UA, Facebook
На территории Донбасса в районе линии соприкосновения был убит наводчик 109-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ Евгений Тоненьков, известный по позывному «Сталкер». Об этом сообщила «Русская весна» со ссылкой на одно из местных общественных объединений.
О погибшем известно, что ему было 28 лет, он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
Как уточняет издание, «Сталкер» скончался от пулевого ранения в голову. Другие обстоятельства гибели военнослужащего не приводятся.
Официально в ВСУ гибель военного к настоящему моменту не прокомментировали.
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