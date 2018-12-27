Карта наступления украинской армии попала в Сеть

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Представитель ЛНР показал украинские карты с планом наступления на республику 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, заявил, что ополченцы обладают доказательствами того, что украинцы планируют захват республики, сообщает «Луганский информационный центр». Тактику и стратегию руководство ВСУ изобразило на картах, которые попали в Луганск из надёжного источника.
Согласно этим документам в боевой операции будут задействованы первый, второй и третий механизированные батальоны 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«В частности, задачей подразделений 14-й отдельной механизированной бригады является обход наших позиций на участке Попасная — Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная — Первомайск», — рассказал Марочко.
При этом офицер отметил, что на картах нанесены такие же условные тактические знаки, как применяет военное руководство в странах НАТО.
Луганский информационный центр
Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков проговорился в эфире телеканала «Прямой», что бойцам ВСУ на сегодняшний день удалось взять под контроль две трети, так называемой, «серой зоны» — территории в непосредственной близости от ЛНР и ДНР, которая по минским соглашениям должна быть демилитаризована. СМИ отмечают, что таким образом правительство Украины открыто призналось в нарушении международных соглашений.
Комментарии206
В мире , Видео , Андрей Марочко , Юрий Бирюков , Министерство обороны , Правительство Украины , НАТО , Луганск
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