Карта наступления украинской армии попала в Сеть

Представитель ЛНР показал украинские карты с планом наступления на республику

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко , заявил, что ополченцы обладают доказательствами того, что украинцы планируют захват республики, сообщает «Луганский информационный центр». Тактику и стратегию руководство ВСУ изобразило на картах, которые попали в Луганск из надёжного источника.

Согласно этим документам в боевой операции будут задействованы первый, второй и третий механизированные батальоны 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«В частности, задачей подразделений 14-й отдельной механизированной бригады является обход наших позиций на участке Попасная — Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная — Первомайск», — рассказал Марочко.

При этом офицер отметил, что на картах нанесены такие же условные тактические знаки, как применяет военное руководство в странах НАТО

Луганский информационный центр