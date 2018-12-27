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Встреча Трампа с премьер-министром Ирака сорвалась 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не встретился с иракским премьер-министром Адилем Абдулом-Махди из-за "разногласий" по формату встречи, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьера.
Представители премьер-министра подчеркнули, что Трамп пригласил Абдула-Махди посетить Вашингтон. Также отмечается, что лидеры стран провели телефонный разговор.
Ранее сообщалось, что Трамп неожиданно посетил Ирак. Во время визита на американскую военную базу он заявил, что не намерен сокращать контингент войск США в этой стране.
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В мире , Ближний Восток , Политика , США , Дональд Трамп , Reuters , Ирак
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