Встреча Трампа с премьер-министром Ирака сорвалась

Представители премьер-министра подчеркнули, что Трамп пригласил Абдула-Махди посетить Вашингтон. Также отмечается, что лидеры стран провели телефонный разговор.

Ранее сообщалось, что Трамп неожиданно посетил Ирак. Во время визита на американскую военную базу он заявил, что не намерен сокращать контингент войск США в этой стране.