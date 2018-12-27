Трамп: Ирак будет базой для военных действий в Сирии

«Мы можем использовать Ирак как базу, если нам захочется сделать что-то в Сирии», — цитирует слова Трампа агентство Рейтер.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей нанёс необъявленный визит в Ирак, где провёл встречу с американскими военнослужащими. Американский лидер поблагодарил военных за их верную службу, а также поздравил всех с Рождеством. Во время встречи с военными, Дональд Трамп заявил, что у него нет планов сокращать контингент войск. В настоящий момент на территории Ирака находятся около пяти тысяч военнослужащих США.