Решением СНБО в среду продлен запрет на въезд на Украину мужчинам — гражданам России, заявил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.
"Принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин — граждан России", — приводит слова Ярового пресс-служба МВД Украины на своем сайте.
Также замминистра сообщил, что с начала введения военного положения на Украину не впустили более 1,6 тысячи граждан РФ, в том числе в областях, где было введено военное положение — 866. По его словам, за этот период РФ не впустила 351 гражданина Украины.
Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней. В среду президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения. На время военного положения Украина вводила ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.