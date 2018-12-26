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Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России 

РИА Новости 1 час назад
Решением СНБО в среду продлен запрет на въезд на Украину мужчинам — гражданам России, заявил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.
"Принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин — граждан России", — приводит слова Ярового пресс-служба МВД Украины на своем сайте.
Также замминистра сообщил, что с начала введения военного положения на Украину не впустили более 1,6 тысячи граждан РФ, в том числе в областях, где было введено военное положение — 866. По его словам, за этот период РФ не впустила 351 гражданина Украины.
Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней. В среду президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения. На время военного положения Украина вводила ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.
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В мире , Видео , Украина , Сергей Яровой , Петр Порошенко , Владимир Путин , МВД , Верховная Рада
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