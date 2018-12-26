Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России

"Принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин — граждан России", — приводит слова Ярового пресс-служба МВД Украины на своем сайте.

Также замминистра сообщил, что с начала введения военного положения на Украину не впустили более 1,6 тысячи граждан РФ, в том числе в областях, где было введено военное положение — 866. По его словам, за этот период РФ не впустила 351 гражданина Украины.