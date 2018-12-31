«Злого клоуна — в президенты». Как Порошенко попытается победить на выборах

Итоги опросов

Двадцать восьмого декабря глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина объявила, что рейтинг Порошенко вырос. И тем не менее Тимошенко, по данным исследования, опережает действующего главу государства. "Даму с косой" предпочли 16 процентов респондентов, Порошенко — менее 14 процентов.

Президенту добавило популярности создание так называемой автокефальной церкви, убеждала Бекешкина. Более того, по итогам опроса, украинцы выбрали Порошенко политиком года.

Двумя днями ранее руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович также опубликовал результаты опроса. У него рейтинг Порошенко — только 11 процентов, почти вдвое меньше, чем у Тимошенко, у которой 21 процент. У Зеленского 13 процентов. По мнению Антиповича, Порошенко во второй тур выборов не пройдет.

По опубликованным в декабре данным Киевского международного института социологии, лидирует тоже Тимошенко. На втором месте — Зеленский, Порошенко сильно отстает.

Компромиссный режим

Чтобы выправить ситуацию, Порошенко предпринял ряд политических шагов. Например, ввел военное положение. Критики президента напрямую увязывали это с выборами: дескать, Порошенко понадобился особый правовой режим, чтобы сместить дату голосования на более удобную. Протащить нужное ему постановление через Верховную раду не удалось — не все депутаты согласились подыгрывать президенту. В результате приняли компромиссный вариант: военное положение всего на месяц (26 декабря срок истек). Это не позволило передвинуть выборы.

Предлогом для введения военного положения послужило задержание украинских моряков в Керченском проливе. В Киеве назвали это "агрессией России", попавших в следственный изолятор военнослужащих Военно-морских сил Украины — "военнопленными". Но для российских властей они лишь нарушители границы. Возникал явный диссонанс с утверждениями пиарщиков Порошенко о том, что руководство России якобы боится главу украинского государства.

Итоги военного положения тоже не тянули на победу. Наблюдатели иронизировали: результат особого режима в Вооруженных силах — пять самоубийств, 12 самострелов, два подрыва на собственных минах, 17 изнасилований сослуживцев, 87 случаев передозировки наркотиков, 132 алкогольных отравления. "Россия на войну не явилась", — добавляли комментаторы.

"Рассказы президента о достижениях военного положения выглядят как оправдания в ответ на волну критики относительно политических мотивов такого решения", — отмечал один из украинских журналистов.

Тем не менее Порошенко все же попытался извлечь выгоду из истории с военным положением и "пленными" украинскими моряками. Как Верховный главнокомандующий, он решил помочь "военнопленным", но почему-то не тем, кто томится в московском СИЗО. Порошенко приобрел две квартиры в Кировограде, переименованном в Кропивницкий, и передал семьям двух военнослужащих — Сергея Глондара и Александра Коринькова, попавших в 2015-м в плен к ополченцам Донбасса. Новость распространила пресс-служба президента.

"Тип хитрого начальника"

Украинский политтехнолог, глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что ближе к реальности итоги тех опросов, где Порошенко занимает третье место. "Чтобы ни говорили о важности томоса (указа об автокефалии церкви. — Прим. ред.) и международном престиже, иерархия реальных запросов украинцев другая. На первом месте — мир в стране. Какой ценой, на каких условиях — тут могут быть расхождения, но в целом мир воспринимается как первостепенная ценность. Всех тревожат проблема коррупции и невероятно высокие для населения тарифы и цены. Проблема автокефалии, единого языка, каких-то исторических корней, думаю, не входит даже в десятку самых волнующих вопросов для украинцев", — говорит эксперт.

Вместе с тем, по его словам, предвыборная "социология" только обозначает позиции кандидатов в президенты. Схватка непосредственно перед и во время голосования может дать совсем другие результаты. "Итоги опросов вызывают тревогу на Банковой (там находится администрация президента Украины. — Прим. ред.). Налицо эффект хромой утки у Порошенко — усталость населения от него, неверие. Если у президента есть машина государственной власти, то у Тимошенко — отлаженная политическая машина. Ее партия легко берет порог в пять процентов в любой области Украины. И еще не началась безумная скупка голосов. А у Зеленского нет ни политической машины, ни таких ресурсов", — рассуждает Золотарев.

Вообще, считает политтехнолог, Порошенко как лицедей и актер может быть не менее успешным, чем Зеленский.

"Он (Порошенко) один из лучших спикеров страны, расчетливый трудоголик, умеет "включать обаяние". И сегодня у нас парадоксальная ситуация: мы имеем сильного бизнесмена, превратившегося в злого клоуна, и профессионального лицедея, ставшего бизнесменом", — подводит итоги Золотарев.

Но сама личность Порошенко неоднозначно воспринимается и избирателями, и элитами. "Президент — это тип хитрого начальника. Для аппаратных игр в определенных регионах это подходит. Однако, например, у индустриального Донбасса, Днепра (Днепропетровска. — Прим. ред.) другие начальники, другая культура, — отмечает Золотарев. — Порошенко конструирует для населения параллельную реальность — с могучей армией, новой верой. Фактически он толкает страну в архаику, и тактически это понятно: легче переименовать город, чем модернизировать в нем жилищно-коммунальное хозяйство".