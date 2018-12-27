Киев введет санкции в отношении археологов за проведение раскопок в Крыму, заявил в четверг министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил в среду решение о введении новых санкций против РФ, которые коснутся юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур.
"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму", — написал Черныш в Twitter.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. РФ обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это Киев ввел против РФ ряд санкций.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".