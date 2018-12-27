Украина введет санкции в отношении археологов в Крыму

Киев введет санкции в отношении археологов за проведение раскопок в Крыму , заявил в четверг министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил в среду решение о введении новых санкций против РФ , которые коснутся юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму", — написал Черныш в Twitter.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. РФ обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это Киев ввел против РФ ряд санкций.