Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
В Москве прошла долгожданная встреча лидеров России и Белоруссии. Перед ее началом раздавались не самые радужные прогнозы, да и Александр Лукашенко жаловался на требования, предъявляемые ему Москвой. В чем суть противоречий между двумя странами — и почему Лукашенко явно остался недоволен итогами переговоров?
С-300 отразили ракетный удар в Сирии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отражение сирийскими ПВО израильского удара по Дамаску. По словам представителя Совфеда, поставка российских комплексов С-300 резко увеличила способность военных САР перехватывать снаряды противника.
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
В среду, 26 декабря, в московском аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП. В результате ДТП травмы получили два человека (предположительно, сотрудники охраны аэропорта). Они госпитализированы.
Доллар преодолел психологическую отметку
Курс американской валюты в России в среду преодолел психологическую отметку согласно данным московской биржи. В ходе торгов он поднимался выше 69 рублей.
Массовое убийство в Ульяновске: 4 жертвы и раненый
В Ульяновске в квартире одного из домов обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
В России предложили затопить США
Термоядерный взрыв вулкана Снайфедльсйекюдль способен развернуть Гольфстрим и вызвать суперцунами, которое обрушится на Восточное побережье США. Об этом гласит статья в «Военно-промышленном курьере».
Китай отказал России в дедолларизации
Отказ Китая подписать соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом, должен стать для Москвы моментом истины.
Украина приняла решение о военном положении
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 26 декабря в 14:00 в стране прекращается действие военного положения. Об этом сообщает 112.ua.
Россиян обрадовали первой рабочей неделей нового года
Первая рабочая неделя 2019 года будет длиться три дня, напомнили «Интерфаксу» в Федеральной службе по труду и занятости. Замглавы Роструда Иван Шкловец отметил, что длящаяся ныне последняя рабочая неделя 2018 года была сделана шестидневной, чтобы новогодние каникулы россиян были непрерывными.
Ведущего «Время покажет» раскритиковали за скандал на корпоративе
Пользователи соцсетей раскритиковали ведущего программы «Время покажет» на «Первом канале» Артёма Шейнина за его поведение на новогоднем корпоративе. Видео с праздника выложил в своём Twitter политолог Армен Гаспарян со словами: «Наверное, я слишком старый, чтобы это понимать».