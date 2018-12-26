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Германия отказалась считать ИГ разгромленным 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Партнеры США не согласны с утверждением американского президента Дональда Трампа о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает Der Tagesspiegel.
По ее словам, полностью победить боевиков пока не получилось. Кроме того, Вашингтон после объявленного вывода войск из Сирии пока не разъяснил свои дальнейшие планы.
«Мы вместе с дружественными европейскими нациями и государствами мусульманского мира едины в желании предотвратить возрождение террора ИГ», — сказала министр.
Фон дер Ляйен добавила, что в Сирии все еще сохраняется потребность в заправке истребителей союзников и разведывательных снимках, поскольку террористы скрываются на обширной территории пустыни.
Ранее замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд также выражал несогласие со словами Трампа. По его словам, ИГ не побеждено, но «трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается».
Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии 19 декабря и приказал американским военным покинуть страну. Позднее он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.
Позднее источники уточняли, что уход США из Сирии также означает прекращение авиаударов по позициям ИГ.
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Комментарии1
В мире , Армия , Дональд Трамп , Исламское государство , Германия , Сирия , США
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