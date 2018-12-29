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Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в лагере Рукбан в провинции Хомс на западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Как пишет агентство, беженцы не получили гуманитарную помощь, так как конвой с ней в лагерь не пропустили террористы. По словам собеседника, возле палаточного городка боевиков рядом с Рукбаном видно большое количество дыма, «что-то активно уничтожается».
«Есть обоснованные подозрения, что речь может идти о погибших от голода и болезней беженцах Рукбана, не получивших никакой помощи от последнего гуманитарного конвоя», — пояснил он.
Источник рассказал, что после объявления США о выводе войск из Сирии, активизировались боевики в Эт-Танфе (провинция Хомс), где находится военная база международной коалиции. Они пытаются занять подконтрольные правительственной армии территории, а также прорваться в Иорданию.
«Находящийся там "улей" прикормленных американцами боевиков пришел в движение», — заявил собеседник журналистам.
19 декабря Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.
В ноябре сообщалось, что беженцы Рукбана оказались в условиях концлагеря. Там процветают воровство, проституция и торговля людьми.
Лагерь расположен в 20 километрах от американской базы Эт-Танф, рядом с пересечением границ Сирии, Ирака и Иордании. В нем проживает более 50 тысяч беженцев.
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Комментарии8
В мире , Ближний Восток , Видео , Исламское государство , Хомс
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