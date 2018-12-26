Jyllands-Posten (Дания): началась новая гонка в Арктике

Jyllands-Posten. Однако регион богат сырьем и имеет неоценимое стратегическое значение с точки зрения политики безопасности. К тому же претензии на Арктику предъявляют другие страны. Тревогу датских экспертов вызывают, в первую очередь, инвестиции Официально приарктические страны согласились сохранить Арктику зоной, свободной от геополитических трений, напоминает датская газета. Однако регион богат сырьем и имеет неоценимое стратегическое значение с точки зрения политики безопасности. К тому же претензии на Арктику предъявляют другие страны. Тревогу датских экспертов вызывают, в первую очередь, инвестиции Китая в Гренландии.

Двухсотметровое датское судно «Вента Маерск» грузоподъемностью в 3,6 тысячи контейнеров только что завершило рискованный проход по Северному морскому пути. Выйдя из Владивостока , оно прошло через Берингов пролив, разделяющий США Россию , обогнуло арктический берег России и Норвегию и пересекло Балтийское море. Судно закончило свой путь в Санкт-Петербурге , став первым контейнеровозом, проделавшим этот опасный маршрут.

Рейс занял пять недель. Все прошло благополучно, сообщает компания «Мёллер-Маерск».

«Плавание дало нам богатый опыт. Мы испытали судовые системы, возможности экипажа и работу наземной поддержки», — говорит Палле Лаурсен, технический директор «Маерск».

Последние годы судоходные кампании все внимательнее присматриваются к Северному морскому пути для расширения нынешней сети маршрутов. По сравнению с маршрутом через Суэцкий канал Севморпуть короче, дешевле и к тому же занимает вдвое меньше времени.

С изменением климата граница льдов отодвинулась на север, открыв богатые возможности для навигации. Объем перевозок быстро растет. В 2010 году в путешествие по Севморпути осмелились пуститься лишь четыре корабля. Сегодня их уже сотни. Ряд экспертов предсказывает, что к 2040 году Арктика освободится ото льда целиком.

Перевозка контейнеров и коммерческое судоходство — дело мирное. Но изменения в Арктике настолько велики, что великие державы мира уже включили некогда безлюдный и недоступный регион в свои военные стратегические планы.

Геополитическая битва за Арктику

Несмотря на постоянный холод, Арктика превратилась в новую горячую точку мировой политики безопасности. Сейчас развернулась виртуальная гонка к Арктике, это чем-то похоже на соревнование столетней давности между Амундсеном и Скоттом: кто первым достигнет Южного полюса. В ней участвуют как сверхдержавы так и страны поменьше, и у каждой в регионе свои «акции» и свои интересы.

Задача стоит такая: заручиться правом на огромные залежи нефти и газа, сокрытые в недрах Арктики. Теперь, когда регион освобождается ото льда, можно будет развернуть масштабные поиски и добычу. Кроме того, речь идет и о том, чтобы военными средствами подкрепить свои геополитические притязания в этом сверхчувствительном регионе.

Финляндия и Благодаря Гренландии Дания может считаться великой арктической державой. Дания, Россия, США, Канада , Норвегия, Швеция Исландия имеют владения в Арктике либо граничат с нею — и потому входят в Арктический совет. Сейчас они заняты междоусобными спорами. Тем не менее они согласны, что именно им принадлежит первостепенное право на обширную территорию, которую они намерены разделить между собой. Доселе это происходило весьма мирно под эгидой ООН , что, впрочем, не остановило роста военной напряженности. Кроме того, ступить на арктические льды мечтают и другие страны.

Дания — ключевой игрок

«Разумеется, мы признаем, что Арктика имеет принципиальное значение для России — равно как и для нас самих. Просто посмотрите на карту мира! Мы стремимся, чтобы Арктика оставалась зоной низкого напряжения, потому что вообще-то мы хорошо сотрудничаем с русскими в Арктике», — объясняет министр обороны Клаус Йорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen).

«Дания, конечно же, внимательно следит за действиями России», — добавляет он.

Следят за русскими и США. В августе Пентагон восстановил расформированный было Второй флот. Его задача — патрулировать Северную Атлантику. Это должно стать ответом на российские действия в Арктике.

Китай — а он от Арктики совсем далеко — утверждает, что верхушка земного шара не может принадлежать никому конкретно и должна стать всеобщим благом. В 2014 году Китай объявил, что Поднебесная намерена стать «полярной сверхдержавой».

На фоне растущего интереса Китая профессор Центра военных исследований Копенгагенского Университета Андре Кен Якобссон (André Ken Jakobsson) считает, что утверждение, будто Арктика — территория низкого напряжения, уже не соответствует действительности. Взять хотя бы интерес Китая к инвестициям в Гренландию, включая сеть местных аэропортов и закрытую военную базу Грённедаль.

«Все стремятся к бесконфликтному решению вопросов. Проблема лишь в том, что интересы Китая в отношении морского «Шелкового пути" идут вразрез с американскими интересами. Страны, которые обычно предпочитают вести дела с США, будут все теснее сотрудничать с Китаем», — говорит он.

По его мнению, Пакистан — яркий пример того, что США китайские намерения уже заметили.

«То же самое будет и в Арктике. Инвестиции в гренландские аэропорты были лишь незначительной прелюдией к будущему развитию событий. Китайцы рассматривают Северный Ледовитый океан как средоточие своих будущих торговых маршрутов, и там им придется противостоять России или сразу нескольким членам НАТО. Поэтому проще всего зацепиться за Гренландию», — отмечает Андре Кен Якобссон.

Китай как полярная сверхдержава

Об амбициях Китая предупреждает и датская Служба военной разведки.

«Тесные связи между китайскими компаниями и коммунистическим руководством Китая создают особые риски в связи с обширными китайскими инвестициями в Гренландии», — предупреждает датская разведка в своей недавней оценке рисков, где Китаю и Арктике отводится особая роль.

Полицейская служба безопасности как раз недавно откомандировала своего советника по безопасности в гренландскую столицу Нуук для консультаций и мониторинга арктической зоны.

Клаус Йорт Фредериксен считает, что Арктика как таковая принципиального значения для китайской внешнеполитической повестки не имеет. Китайцев куда больше интересует энергия и доступ к природным ресурсам, отмечает он:

«Разумеется, мы не должны быть наивными. Китай мыслит далеко и смотрит на вещи стратегически, это касается и его инвестиций и присутствия в Арктике».

Верхушка мира

На Северный Ледовитый океан претендует ряд стран — даже при том, что не все они граничат с территорией вокруг Северного полюса. Свою позицию они оправдывают тем, что этот район попадает в категорию общего блага. Официально все согласились сделать Арктику зоной низкого напряжения, однако наращивание военной структуры движется полным ходом.

Вопросы о разделе недр находятся в компетенции Комиссии ООН по морскому праву. Проводятся регулярные встречи, где Дания участвует вместе с Гренландией как Датское Соединенное Королевство.

Арктический совет, куда входят страны арктического региона и его коренные народы, занимается исключительно вопросами гражданского развития и защиты окружающей среды, но военными делами и безопасностью не занимается. Одним из его членов является и Дания.

Доселе основное внимание в Арктике было обращено на Россию. Как отмечает Андре Кен Якобссон, у датчан большой опыт работы с Россией, и Дания примерно представляет себе, как следует иметь дела с русскими. Кроме того, у России более скромная экономика, чем у Китая, и, следовательно, у нее нет столь же широких возможностей для инвестирования.

В этом году Китай представил новую арктическую стратегию, где определил свои интересы в регионе. В настоящее время Пекин также строит ледоколы и рассматривает Арктику в контексте своего крупного проекта «Шелковый путь», который, как предполагается, соединит Китай с Западной Европой. В качестве арктической державы зарегистрировалась и Индия, заручившись статусом наблюдателя в Арктическом совете в 2013 году наряду с Сингапуром, Кореей и Италией. Позднее к совету присоединилась и Швейцария.

Британские солдаты в Норвегии

Не граничит с Арктикой и Великобритания. Тем не менее несколько месяцев назад британское правительство объявило, что разрабатывает собственную стратегию обороны Арктики, которая, помимо прочего, включает размещение в Северной Норвегии британского контингента в 800 солдат. Вместе с их норвежскими и голландскими соратниками им предстоит наблюдать за военными операциями России в Арктике, заявил министр обороны Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson).

Он сослался на резко возросшую активность российских подводных лодок и восстановление ранее закрытых военных баз времен холодной войны.

«Мы должны заявить о своем присутствии и готовности защищать свои интересы», — заявил Гэвин Уильямсон.

«Подо льдом у России множество подводных лодок, и она планирует построить в Арктике свыше 100 военных объектов. Русские предъявляют претензии и проводят милитаризацию региона. Мы должны быть готовы решать проблемы по мере их поступления», — добавил он.

Норвегия и США совместно эксплуатируют радиолокационную станцию в Вардё. Станция расположена на самом севере Норвегии и также проходит активную модернизацию. Отсюда можно наблюдать за большей частью Кольского полуострова, в том числе отслеживать передвижение российского Северного флота и межконтинентальных ракет.

Полтора года назад российские истребители сымитировали атаку на Вардё, не нарушая при этом воздушного пространства Норвегии.

«Такое поведение развитию добрососедских отношений не способствует», — говорится в заявлении МИД Норвегии.

Россия вкладывается по-крупному

Никто не вкладывается в Арктику столь же масштабно, как Россия. Кремль передвинул Арктику в центр своей военной стратегии. Когда несколько лет назад министр обороны России Дмитрий Рогозин (так в тексте, прим. перев.) представил обновленную стратегию флота, Атлантика и Арктика были определены как стратегически важные районы для российского флота.

Россия систематически расширяет свое присутствие в арктическом регионе. Помимо прочего, Кремль объявил о строительстве целого флота атомных ледоколов. Строительство одного ледокола может занять до 10 лет, поэтому, возможно, потребуется долгосрочное планирование.

Президент Путин постоянно говорит, что необходимо и дальше наращивать в регионе военное присутствие. Недавно была создана целая Арктическая армия со штаб-квартирой в Мурманске, а военные округа в Арктике подверглись реорганизации. Строятся аэродромы и дороги. Все чаще проводятся масштабные военные учения.

Как это часто бывает, арктическое оружие заняло свое место на традиционных парадах Победы, которые проводятся на Красной площади в Москве. В частности, там были показаны новые ракетные системы в характерном арктическом камуфляже, отмечает старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбёль Хансен (Flemming Splidsboel Hansen).

Во время масштабных учений НАТО «Единый трезубец», состоявшихся в Норвегии в октябре, поступали сообщения, что Россия глушила связь между структурами НАТО. Предполагается, что это — дело рук арктического командования, у которого под началом 3 тысячи человек.

«Россия подает Арктику с большой помпой. Арктика в России — большая тема. Ни у одной арктической страны нет столь же ярко выраженного самосознания, как у России. Это отголосок советской эпохи, когда проводилось множество экспедиций. Арктика всегда занимала особое место в сознании россиян», — объясняет Флемминг Сплидсбёль Хансен.

Много слов, меньше дела

Тем не менее он подчеркивает, что Россия насчет Арктики по-своему лукавит. «Арктические» ассигнования российским вооруженным силам на период 2015-2020 годов незаметно сократились на 94%. В 2017 году был принят новый стратегический план для региона на 2018-25 годы, гораздо более скромный.

«За заявлениями о грандиозных планах в отношении Арктики — как гражданских, так и военных — нередко следуют значительные сокращения, а мировая пресса этому должного внимания не уделяет», — объясняет он.

Кроме того, подчеркивает Сплидсбёль Хансен, у России хорошие рабочие отношения с другими заинтересованными сторонами в регионе, включая Данию.

Споры по поводу разграничения Северного Ледовитого океана рассматриваются в Комиссии ООН по морскому праву. Пожалуй, самая известная из них — тяжба о хребте Ломоносова протяженностью 1,8 тысячи километров, на который претендует Россия. Считается, что морской шельф в этом месте особенно богат залежами нефти и газа.

Многие еще помнят красочное представление 2007 года, когда российские водолазы установили небольшой российский флаг на морском дне у Северного полюса и на хребте Ломоносова, дабы утвердить российское первенство в этом регионе. В 2012 году российские исследователи даже предложили переименовать этот район в «Русское море». Однако отклика это предложение так и не нашло.

Рост военных трений

Дания (как, впрочем, и Канада) претензии России отвергает, считая хребет Ломоносова отрогом континентального шельфа Гренландии. Эти вопросы обсуждаются уже не один год, и Дания — постоянный участник дискуссий.

Несмотря на благие намерения, риск эскалации конфликта в Арктике все же существует. Чем больше о нем говорят, тем проще ему разразиться. Новое атлантическое командование НАТО, призванное обеспечить трансатлантические связи в условиях кризиса, также перемещается на север. Это может привести к дальнейшему росту напряженности в отношениях между НАТО и Россией, отмечает Флемминг Сплидсбёль Хансен.

Ряд министров иностранных дел оправдывает инвестиции Дании в Арктику тем, что она обязана оставаться зоной низкого напряжения и впредь. Но Дания укрепляет и свое военное присутствие, утверждая суверенитет и усиливая контроль.

Министр обороны Клаус Йорт Фредериксен отмечает, что Дания хотела бы придерживаться мирного развития Арктики и в дальнейшем:

«В то же время мы не имеем права быть наивными, когда другие страны закрепляются в регионе все сильнее. Поэтому мы обязаны уделять развитию Арктики и Северной Атлантики постоянное внимание вместе с союзниками».

…«Вента Маерск» прошла Северный морской путь целой и невредимой. Теперь в спорных водах назревают новые приключения.