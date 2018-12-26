Украинцы отреагировали на российские санкции

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Украинские депутаты отреагировали на российские санкции 

Lenta.ru 2 часа назад
Украинские политики, которые попали в опубликованный 25 декабря санкционный список России, отреагировали в своих соцсетях на введенные против них ограничения.
Так, депутат Верховной Рады Михаил Добкин, который ранее возглавлял администрацию Харькова, пожаловался, что несколько недель назад его занесли в другой список — тогда участники форума Свободной России причислили его к «пособникам путинского режима» за его пророссийскую позицию. «А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ, где фигурирует и моя фамилия! Вы там разберитесь между собой», — призвал он в своем Twitter-аккаунте.
Депутат от «Блока Петра Порошенко» и бывший глава правления комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Facebook признался, что после попадания в список ему «сразу легче на душе стало», и порадовался, что теперь может «друзьям в глаза смотреть».
Еще один украинский политик, депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко, пообещал в своем Facebook станцевать на руинах Кремля вместе с грузинами и всеми, кого порабощает Москва.
Другой представитель этой партии Алексей Рябчин на своей странице в соцсети рассказал, что нашел в санкционном списке ошибку: на самом деле он родился в Мариуполе, а не в Макеевке, как следует из документа. Он также посетовал на то, что российские власти «заставляют миллионы украинцев оставить родной край, убивают десятки тысяч военных и гражданских, а затем вводят санкции».
25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении контрсанкций против Украины. В санкционный список попали 245 человек и 7 организаций. Теперь он включает 567 физических лиц и 75 компаний.
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В мире , Видео , Украина , Дмитрий Медведев , Игорь Луценко , Александр Черненко , Михаил Добкин , Правительство РФ , Верховная Рада , Харьков
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