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Валенса назвал условие прекращения конфликта Варшавы и Киева из-за Бандеры 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса назвал условие прекращения конфликта Варшавы и Киева из-за культа лидера экстремистской Организации украинских националистов* Степана Бандеры.
"Бандера убивал поляков, что бы ни говорили. С этой точки зрения он является бандитом по отношению к полякам", — заявил Валенса в интервью РИА Новости.
"В то же время, он делал это для Украины, а значит, Украина может считать, что он шел в направлении свободной Украины, а Польша так немного захватывала эту Украину", — добавил он.
По мнению Валенсы, конфликт удастся разрешить только после смены нескольких поколений. "Мы должны это пережить, нужны 2-3 поколения, чтобы это прошло, чтобы поняли, что в отношении Польши он поступал плохо, но для Украины — хорошо. Нельзя это сделать иначе, кроме как со временем, которое залечит раны", — сказал он.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
Самым сложным историческим вопросом между Польшей и Украиной является оценка событий 1943 года, которые называют Волынской резней.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Европа , Степан Бандера , Украинская повстанческая армия , Верховная Рада , РИА Новости , Варшава , Польша
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