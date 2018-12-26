Валенса назвал условие прекращения конфликта Варшавы и Киева из-за Бандеры

Экс-президент Польши , лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса назвал условие прекращения конфликта Варшавы и Киева из-за культа лидера экстремистской Организации украинских националистов* Степана Бандеры

"Бандера убивал поляков, что бы ни говорили. С этой точки зрения он является бандитом по отношению к полякам", — заявил Валенса в интервью РИА Новости.

"В то же время, он делал это для Украины , а значит, Украина может считать, что он шел в направлении свободной Украины, а Польша так немного захватывала эту Украину", — добавил он.

По мнению Валенсы, конфликт удастся разрешить только после смены нескольких поколений. "Мы должны это пережить, нужны 2-3 поколения, чтобы это прошло, чтобы поняли, что в отношении Польши он поступал плохо, но для Украины — хорошо. Нельзя это сделать иначе, кроме как со временем, которое залечит раны", — сказал он.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии "*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Самым сложным историческим вопросом между Польшей и Украиной является оценка событий 1943 года, которые называют Волынской резней.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

* Террористическая организация, запрещенная в России