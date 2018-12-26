Сирийские военные ранены при атаке израильских ВВС

В результате ракетной атаки Израиля пострадали трое сирийских военных, передает государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что также был поврежден склад боеприпасов. Источник не назвал конкретных населенных пунктов, подвергшихся атаке.

"Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство", — заявил собеседник агентства.

Атака началась в десять вечера по местному времени. Она стала беспрецедентной по длительности — более 1,5 часов. СМИ сообщали, что удары наносились по западным пригородам сирийской столицы.

Ответ Израиля

В свою очередь, израильские военные задействовали систему противоракетной обороны для перехвата зенитной ракеты, выпущенной из Сирии . Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Военные не говорят, перехвачена ли цель, но подчеркивают, что информации о наличии в результате этого редкого инцидента пострадавших или материального ущерба не поступало.

В местных СМИ ранее сообщали о звуках взрывов, которые слышали жители городов Хадера и Кейсария, расположенных у побережья Средиземного моря в центральной части Израиля.

"Не последняя атака Израиля"

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в регионе.

"Сейчас противовоздушные силы Сирии оснащены гораздо более надежным российским оружием, и оснащены достаточно плотно. После инцидента со сбитым российским самолетом (Ил-20 в сентябре этого года — Прим. ред.) была определенная пауза в воздушных нападениях израильской авиации на сирийскую территорию", — отметил он.

По его словам, в последнее время были неоднократные заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль продолжит уничтожение всех военных объектов Ирана на территории Сирии, которые удастся выявить.

"Так что, судя по всему, это была очередная воздушная атака Израиля. Но сирийское ПВО проявило себя достаточно эффективно", — заключил Фитин.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что поставка российских комплексов С-300 резко повысила способность сирийских военных отражать ракетные удары.

Ситуация в регионе

Предыдущая атака на южный пригород Дамаска аль-Кисва была 29 ноября, тогда ПВО Сирии сбили несколько целей.

Представители Израиля ранее признавали, что в течение последних двух лет 200 раз проводили бомбардировки иранских объектов в Сирии, и заявляли о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими ЗРК С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.