Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским

Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Слова президента приводит NBC

На встрече с военными Трамп подчеркнул, что США не должны "сражаться" за каждую нацию на Земле. Желающим американской защиты президент предложил "заплатить".

"Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Несправедливо, что [военное] бремя полностью лежит на США", — сказал Трамп.

Он добавил, что войска США рассредоточены по всему миру и присутствуют в таких странах, о которых "большинство ничего не слышало". Трамп заключил, что это "смешно".

Ранее Трамп заявил, что США не будут "полицейским" на Ближнем Востоке.