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Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Слова президента приводит NBC.
На встрече с военными Трамп подчеркнул, что США не должны "сражаться" за каждую нацию на Земле. Желающим американской защиты президент предложил "заплатить".
"Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским. Несправедливо, что [военное] бремя полностью лежит на США", — сказал Трамп.
Он добавил, что войска США рассредоточены по всему миру и присутствуют в таких странах, о которых "большинство ничего не слышало". Трамп заключил, что это "смешно".
Ранее Трамп заявил, что США не будут "полицейским" на Ближнем Востоке.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Дональд Трамп , телеканал NBC , Ирак
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