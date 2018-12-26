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Власти Китая могут отказаться от перевоспитания проституток, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 4 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Китая могут отменить действующие около 30 лет правила, предусматривающие задержание и обязательное перевоспитание проституток и их клиентов, сообщает издание China Daily.
Отмечается, что инициатива об отмене действующих правил была представлена Комитетом по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей в ходе регулярной сессии Постоянного комитета ВСНП, которая проходит раз в два месяца.
Комитет предлагает соответствующим компетентным органам своевременно предпринять необходимые меры для того, чтобы поспособствовать упразднению существующих правил.
"Это означает, что те, кто имеет право представлять предложения на рассмотрение ВСНП, включая членов ВСНП и Госсовета, могут выступить с предложением об упразднении соответствующих норм, и я верю, что Постоянный комитет поддержит этот шаг", — сказал вице-президент всекитайской ассоциации юристов Чжу Чжэнфу.
Согласно установленным Государственным советом в 1990-х годах правилам, проститутки и их клиенты могут за свою деятельность быть задержаны и заключены под стражу на срок от 6 месяцев до 2 лет. За это время заключенные должны пройти образовательный курс по этическим и юридическим вопросам, они также должны выполнять полезные работы и проходить медицинское обследование.
Чжу Чжэнфу подчеркнул, что эти нормы противоречат конституции страны, которая обеспечивает защиту прав человека. По его мнению, любые наказания в отношении граждан должны быть предусмотрены соответствующими законами, а не правилами или нормативными актами.
Сессия завершится в эту субботу, тогда и станет известно, одобрил ли ПК ВСНП соответствующие поправки.
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