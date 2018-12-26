Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию Bild назвал инцидент в Керченском проливе "третьей волной оккупации" со стороны России , тогда как "первыми двумя волнами" он считает присоединение Крыма к России и события на Донбассе.

Луценко также объяснил, почему на Украине ввели военное положение. По его словам, власти пошли на такой шаг, потому что сразу после инцидента в Керченском проливе якобы была замечена на границе "высокая концентрация российских войск".

По словам генпрокурора, военное положение никак не повлияет на жизнь украинского общества, а лишь направлено на усиление армии и расторжение договора о дружбе с Россией. На вопрос журналиста Bild , почему Украина наказывает обычных людей, запрещая въезд российским гражданам в возрасте от 16 до 60 лет, Луценко заявил, что эти люди якобы поддерживают необъявленную войну против страны.

"Эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ", — сказал генпрокурор.

Луценко также рассказал, что Киев не будет отменять президентские выборы, потому что они "священны для украинской политики".

Генпрокурор также добавил, что инцидент в Керченском проливе затрагивает абсолютно все страны, призвав Запад направить в этот регион международный конвой и не пускать в свои порты российские корабли.

"Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя. Если мы позволим это России, тогда она не остановится. Её следующей целью может быть Черное море", — отметил Луценко.

Он также ответил на критику со стороны западных политиков, в частности, на заявление экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля , который обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну с Россией. Луценко назвал эти обвинения беспочвенными, заявив, что бывшему руководителю внешнеполитического ведомства "нравятся сказки".

Провокация в Керченском проливе

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ . Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении госграницы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.