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На Украине нашли русскоговорящего Санту-сепаратиста 

Lenta.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Журналиста Руслана Мороза, выступающего в костюме Санта-Клауса (Святого Николая) перед детьми на Рождественской ярмарке в Житомире, уличили в «сепаратизме». Об этом член исполкома местного городского совета Вера Гринишина написала в Facebook.
По словам чиновницы, она с семьей гуляла по резиденции Святого Николая и обратила внимание, что на роль сказочного персонажа приглашен Мороз. Гринишина напомнила, что он известный в городе сторонник русского мира, а также член нескольких пророссийских организаций в городе, в частности, он работает пресс-секретарем «Русского содружества».
«Меня это удивило, и я решила поинтересоваться, кто принял такое решение, что под видом традиционного украинского рождественского святого с детьми общается откровенный сепаратист», — возмутилась она. Дальше она заявила, что журналист принялся оскорблять ее и толкать, а также заблокировал выход из домика.
Мороз ответил на ее обвинения в Facebook, заявив, что на видеозапись не попали компрометирующие чиновницу кадры, например, как она срывала с него костюм.
«С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями. Я ожидаю реакции правоохранительных органов», — подчеркнула она. Чиновница отметила, что Мороз не подходит для своей работы ни психологически, ни идеологически.
На следующий день Гринишина отчиталась об успехах. По ее словам, городские власти быстро и правильно отреагировали на «позорное поведение» Руслана Мороза и нашли ему замену.
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В мире , Общество , СНГ , Украина , МВД , Житомир
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