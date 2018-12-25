Украина покаялась перед "Газпромом"
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" планирует вдвое снизить тарифы на прокачку российского газа в Европу и уже подсчитал связанные с этим убытки. По данным компании, дефицит средств достигнет 22 миллиардов гривен. Почему Киев пошел на такой шаг и чем это обернется для экономики страны.
Чеченских геев убили выстрелом в голову
Жителей Чечни Шото-Шамиля Акаева и Аюба Ибрагимова, которых задержали силовики в рамках акции против гомосексуалистов, нашли мертвыми. У них были прострелены головы.
Россия ужесточила санкции против Украины
Российские санкции против Украины расширены. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил в своем твиттере.
Шипулин завершил карьеру
Российский биатлонист Антон Шипулин на пресс-конференции 25 декабря объявил о завершении карьеры. Последним стартом в его профессиональной карьере станет «Рождественская гонка», которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Кремль следит за скандалом вокруг поездки детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда. Об этом, как сообщает РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Убийство Дениса Тена назвали заказным
Убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена было заказным. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил адвокат матери спортсмена Нурлан Устемиров.
Британия обвинит Россию в крупнейшем авиаколлапсе
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии… очередного «вмешательства России».
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила в Twitter оригинальное поздравление с Новым годом. На записи парламентарий верхом на коне обратилась к россиянам.
В Хабаровском крае обнаружили загадочную аномалию
В районе обвала грунта, перекрывшего русло реки в Хабаровском крае, зафиксировали термическую аномалию. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета».
Россиянам разрешили «шпионскую» технику
Верховный суд России разъяснил порядок оборота «шпионской» техники, постановив, что гражданина нельзя привлекать к уголовной ответственности за покупку трекера для охраны имущества или обеспечения личной безопасности и безопасности своих родных, сообщил «Интерфакс».
Против Талькова возбудили дело
Против Игоря Талькова-младшего возбудили дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает Telegram-канал «Следак шепнул».