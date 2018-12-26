Чёрная метка Минску: Chatham House публикует британский план для Белоруссии

«Британский мир» и все, все, все

Соединенные Штаты в ходе двух мировых войн добились роспуска Британской колониальной империи. Но позволили сохраниться «Британскому миру». В отличие от СССР его не расчленяли, а адаптировали. Лондон лишь заставили формально отказаться от колоний. Потому что правящие круги Великобритании , куда входят масоны, аристократы и финансисты, все еще являются самыми могущественными и влиятельными на планете.

Свое влияние Лондон показал во время холодной войны, распада СССР и эволюции постсоветского мира. Остров со времен Ивана Грозного ведет войну на уничтожение России . За всеми крупными переворотами в Московии и Российской империи до самого образования СССР стояла Великобритания.

Если вспомнить госперереворот на Украине , ясно, что именно британцы контролировали всю интеллектуальную и организационную часть этой интервенции Запада. Именно Великобритания — провокатор холодной войны-2. Лондон и его главные сателлиты Канада Австралия заняли наиболее непримиримую позицию в отношении Москвы и делают все для распада Российской Федерации.

Chatham House в структуре британского мироуправления

Центр силы «Британского мира» — интеллектуальная составляющая. Пример британского подхода — деятельность Chatham House. Он был создан в 1919 году на Парижской послевоенной конференции с целью выработки рекомендаций своему правительству во внешней политике.

Принцип Сhatham House — анонимность авторов идей. Делегаты и гости семинаров не имеют права разглашать авторство за пределами института. До распада СССР принцип анонимности соблюдался очень строго. Но уже в двухтысячных произошла частичная деанонимизация. После удачного госпереворота на Украине, в 2005 году учрежден специальный Chatham House Prize.

«Чемпионы» Chatham House

Этот приз вручается ежегодно государственному деятелю или организации. Визирует его английская королева. Первым получил Chatham House Prize третий президент Украины Виктор Ющенко

Кроме него, есть еще 11 «чемпионов», отмеченных этой наградой. Например, Абдулла Гюль , турецкий оппозиционер-эмигрант, который стоял за попыткой военного переворота в Турции летом 2016 года. Или нынешний государственный советник (премьер-министр) Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Ее «вырастили» из маргинального оппозиционера до первого лица с целью восстановления контроля над бывшей британской колонией Бирма.

Глава Ганы Джон Куфуор, который стал первым избранным после военной диктатуры руководителем африканского государства, вернувшим ее в лоно МВФ . Третья жена шейха Катара Моза бинт Насер аль Миснед. Единственная из «половинок» автократа, которой позволена публичность в вопросах стратегической привязки эмирата к Западу: финансы и образование. Другие чемпионы также отмечены за продвижение нужной Великобритании политики в стратегически важных региональных хабах или кластерах.

Доклад Chatham House за 2018 год

Из постсоветского «Русского мира» в центре внимания Chatham House остаются Белоруссия, Молдавия и Украина. Но если в двух последних государствах, с точки зрения представителей Chatham House, все идет по плану, то в отношении Минска все только предстоит.

Отношение к Белоруссии изменилось: сняли часть санкций, ее официальные представители стали «рукопожатными» в ЕС , а в отношении президента Александра Лукашенко на Западе было негласно запрещено определение «диктатор».

Лукашенко этот факт не радует. Хрустальный приз Chatham House с автографом королевы уже готовится, но предназначен не ему.

Доклад по Белоруссии откровенен и показателен: Запад смирился с тем, что Александр Лукашенко будет президентом ровно до тех пор, пока будет претендовать на эту должность и выставляться на выборах в своей стране. Но важно понимать, что это допускается Западом только при наличии сильной России с национальными приоритетами во внешней политике. Именно Москва является, по мнению авторов доклада Chatham House, единственным гарантом суверенитета Белоруссии.

Взгляд на ситуацию в Белоруссии

Анализ довольно точный. Chatham House оценил, что баланс приоритетов граждан Белоруссии существенно отшатнулся от России после того, как в 2014 году Москва была недостаточно последовательной в урегулировании украинского кризиса и присоединение Крыма сочла более приоритетной задачей, чем восстановление законной власти в Киеве. Это не было понято обществом.

«В 2014 году президент Лукашенко впервые за 20 лет дистанцировался от России в вопросе Крыма. Власти сменили цвета символики празднования 9 мая с ленты святого Георгия на белорусские цвета, из-за их связи с российской воинственностью», — говорится в докладе.

Георгиевская лента с 2017 года и правда перестала использоваться при оформлении официальных мероприятий в Белоруссии. Хотя ее ношение никто не запрещал. Здесь эксперты Chatham House явно из-за собственной лени и недостаточной любознательности находятся во власти фейковых новостей.

Впрочем, в оценке экономической зависимости от России британские авторы Chatham House не ошибаются. На долю Москвы приходится 50% внешней торговли Белоруссии и 60% импорта. Белоруссия имеет ограниченные экспортные выходы за пределы ЕАЭС , за исключением нефтепродуктов. Доклад верстался в ноябре, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о прекращении реэкспорта (на Украину) и вносить эту правку в доклад Chatham House, видимо, сочли лишним.

«Мягкая белоруссизация»

Доклад Chatham House не скрывает цель: смену власти в Белоруссии и раскол ее альянса с Россией. Но, будучи реалистами, эксперты Chatham House рекомендуют мягкую силу.

«Белоруссия — нежизнеспособное государство за пределами «Русского мира», — отмечается в докладе, — понимая это, Лукашенко с 2018 года допустил терпимость к мягкой белоруссизации. Разрешены публичные торжества по случаю 100-летия образования Белорусской Народной Республики».

Chatham House рекомендует использовать силу врага против него. Не мешать и если что — даже помогать в его действиях, которые вписываются в цель свержения режима. Важно понимать, что в достижении успеха такой стратегии рассматриваются и те российские СМИ, которые были замечены в негативных по отношению к Белоруссии материалах или явной неприязни к Лукашенко.

Умные дураки и полезные идиоты

«Белорусы очень восприимчивы к кампаниям по дезинформации о своей стране, — говорится в докладе Chatham House, — с 2016 года несколько российских новостных интернет-агентств — в частности Regnum, Eurasia Daily и Imperiya — публикуют шовинистические материалы, содержащие ненавистнические высказывания против Беларуси, ставят под сомнение как ее лояльность как союзника России, так и ее суверенитет».

Это чистая правда. Но если Regnum может быть мотивирован тем, что в Белоруссии были арестованы и содержатся под домашним арестом его собственные корреспонденты, то материалы других российских СМИ, затрагивающие, например, историю территориальной принадлежности некоторых областей Белоруссии, сложно объяснить благими намерениями — они явно на руку врагу.

От вышиванки к госперевороту

Переходя к рекомендациям, эксперты Chatham House советуют рвать там, где тонко. Если режим разрешает празднование годовщины БНР — нужно помочь ему в этом. К примеру, в выпуске атрибутики в национальном духе.

Chatham House рекомендует увеличить финансирование образовательных и исследовательских проектов, которые развивают критическое мышление граждан по отношению к России, предлагает открыть соответствующие курсы в средних школах и вузах. Профинансировать исследования «негативного влияния российских СМИ». Немалое место занимает свобода доступа на территорию ЕС для волонтеров и агентов влияния.

«Страны Европейского союза должны ввести краткосрочный безвизовый въезд для белорусов и упростить процесс подачи заявления на визу, а также отказаться от сбора за шенгенские визы (вместо того чтобы поднимать его с €60 до €80, как планировалось)», — рекомендуют эксперты Chatham House.

И ещё одна рекомендация — совместное финансирование проектов подготовки волонтёров по схеме сетевого маркетинга и обучение сбору средств по горизонтальному принципу. Практически калька с Украины.

«На войну в вышиванке» — это то, что мы уже видели на Украине. Желающих хватает. Они с восторгом и энтузиазмом идут в вышиванке убивать своих соотечественников, а потом их гробами, покрытыми вышиванками, засевают поля под Запорожьем и Днепропетровском. А те, кто выжил, на протезах и в инвалидных колясках выступают на состязаниях и Паралимпиадах. Тоже в вышиванке.