Сирийская армия вошла в Манбидж 

Вооруженные силы Сирии в ответ на призывы населения вошли в пятницу в город Манбидж, ранее контролируемый курдскими формированиями YPG, и подняли там флаг САР, говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил республики.
Ранее в пятницу силы самообороны сирийских курдов (YPG) обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, и защитить от турецкого вторжения.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести американские войска из САР.