Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийская армия вошла в Манбидж 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Сирии в ответ на призывы населения вошли в пятницу в город Манбидж, ранее контролируемый курдскими формированиями YPG, и подняли там флаг САР, говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил республики.
Ранее в пятницу силы самообороны сирийских курдов (YPG) обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, и защитить от турецкого вторжения.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести американские войска из САР.
Последние новости
Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине Лех Валенса о России: могло быть по-другому, если бы покаялись Порошенко хотел продлить военное положение: ему просто помешали
В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Дональд Трамп , Генштаб , Манбидж , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Дедолларизация неминуема128
Уральцев напугали печатью Сатаны33
В США оценили испытания «ракеты Путина»492
ФСБ объяснила забор на границе с Украиной155
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
01:45
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Шоу-бизнес
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
02:38
Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение