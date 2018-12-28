Сирийская армия вошла в Манбидж

Ранее в пятницу силы самообороны сирийских курдов (YPG) обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, и защитить от турецкого вторжения.