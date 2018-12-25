Эксперимент: людей с оружием разрешат отстреливать прямо на улицах

Полиция в экономической столице Бразилии Рио-де-Жанейро , с Нового года получает право стрелять на поражение в людей, которых стражи порядка сочтут опасными, сообщает Bloomberg

Агентство цитирует советника новоизбранного губернатора Рио, Вильсона Витцеля, который рассказал, что лицензию на отстрел потенциальных бандитов получили 120 полицейских.

«Охотиться» они будут в трущобах Рио парами: один будет стрелять, второй снимать это на видео. Чтобы стать мишенью, обитателю фавелл достаточно открыто держать оружие.

По словам губернатора, иных способов остановить бандитов у властей не имеется, так как перевоспитанию они не поддаются.

Директор бразильского филиала Иберо-американского Университета Висенте Барриентос полностью поддержал это начинание.

Это великолепная идея! Такую практику стоило бы принять во всех крупных городах не только Бразилии, но и Европы. Там очень быстро установились бы чистота и порядок, — сказал он «Ридусу».

«Ноу-хау» Вильсона Витцеля не им изобретено: в латиноамериканской политической культуре война на уничтожение политических противников власти или криминальных «царьков» воспринимается как почти легитимное явление, сказал «Ридусу» профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Так называемые «эскадроны смерти» во многих странах Латинской Америки существовали десятилетиями. Хотя в Бразилии они никогда не действовали так масштабно, как, к примеру, в Колумбии, похоже, губернатор Рио решил перенять этот опыт, — говорит эксперт.

По его мнению, в условиях Бразилии, где самое высокое в мире число насильственных преступлений на душу населения, властям приходится действовать хирургическими методами, причем без наркоза.

Однако тем самым власти снисходят до уровня тех, с кем они воюют, и это — тупиковый путь, подчеркивает Хейфец.

Эскадроны смерти — это, по сути, узаконенное беззаконие. С преступностью надо бороться правовыми инструментами, а не «кто выстрелит первым». Поэтому если даже в первое время, возможно, преступники испугаются и чуть поутихнут, затем все вернется на круги своя, только на еще более высоком уровне взаимной жестокости, — прогнозирует он.

Никакой социальный порок никогда и нигде не искоренялся грубой силой, и у убитых бразильских бандитов немедленно найдется «молодая смена», для которой вступить в вооруженную схватку с полицейскими — это предмет гордости и социального статуса в их среде. Даже если при этом есть риск быть убитым снайпером.

Есть еще опасность, которую власти, возможно, не учитывают: что сами «охотники» ощутят свою безнаказанность и будут стрелять не только по «легитимным» целям, но и просто для перестраховки, или по тем, к кому испытывают личную неприязнь, — предупреждает Хейфец.

В условиях предельной поляризации социально-политического спектра в Бразилии решение дать лицензию на убийство даже ограниченному числу полицейских может привести к тому, что все попросту перестреляют всех, заключает он.