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Донецкая фильтровальная станция обесточена 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обрыва линии электропередачи, которая произошла из-за сложных погодных условий.
«Сегодня утром из-за сложных погодных условий, в результате обрыва линии электропередачи, была обесточена Донецкая фильтровальная станция», — приводит РИА Новости слова представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что ремонтная бригада в ближайшее время выедет на место для устранения аварии.
В июне сообщалось, что руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.
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