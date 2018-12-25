Донецкая фильтровальная станция обесточена

Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обрыва линии электропередачи, которая произошла из-за сложных погодных условий.

«Сегодня утром из-за сложных погодных условий, в результате обрыва линии электропередачи, была обесточена Донецкая фильтровальная станция», — приводит РИА Новости слова представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что ремонтная бригада в ближайшее время выедет на место для устранения аварии.

В июне сообщалось, что руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.