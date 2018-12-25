Запад нашел нового виновника в теракте, за который расплатилась Ливия

На прошлой неделе исполнилось 30 лет со дня крушения "Боинга" над шотландским городком Локерби . Тогда погибли 270 человек, включая 11 жителей самого городка. Казалось бы, дело старое, забытое, все жертвы давно отпеты, виновные наказаны — Ливия выплатила солидные компенсации родственникам погибших, а сотрудник ливийских спецслужб Абдельбасет Аль-Меграхи понес наказание за это преступление в виде пожизненного заключения и умер шесть лет назад от рака. Однако во время памятных мероприятий в честь трагического юбилея в Вашингтоне королевский прокурор Шотландии Элисон ди Ролло заявила, что "охота за заговорщиками Локерби" продолжается. Она добавила, что в данный момент над этим делом работает команда из девяти прокуроров, некоторые из которых вовлечены в следствие с момента трагедии. Что же они расследуют, если виновные давно указаны и наказаны?

Еще более сенсационное признание было сделано дочерью одного из ключевых свидетелей по делу Локерби — иорданца Марвана Хрисата, который, согласно официальной версии, и сконструировал бомбу, погубившую "Боинг". Хрисат был первым арестованным по этому делу, но начал активно сотрудничать с ЦРУ ФБР , после чего был освобожден и спокойно дожил свой век в Иордании , умерев два года назад. Собственно, его показания и стали ключевым обвинением против Аль-Меграхи. По словам дочери Хрисата же выходит, что иорданец сознательно оговорил ливийца с тем, чтобы увести следствие от истинного заказчика теракта — Ирана . То есть, согласно новой версии, которую активно подхватили мировые СМИ, именно Тегеран заказал взрыв группировке "Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование" (НФОП-ГК), с которой и был связан Хрисат. Значит, можно снова требовать компенсаций и признаний от вновь назначенного "виновного".

Дело Локерби — классический пример стиля "хайли лайкли" в политике Запада. Эдакий "безотходный процесс" обвинений против сегодняшнего противника США , кто бы им ни был. Обвинили Ливию, побомбили ее вволю, сбили с нее все возможные компенсации, разрушили страну, можно теперь переносить обвинения за то же самое преступление на очередной режим, который более всего не устраивает Вашингтон на данный момент.

Здесь надо вспомнить, что взрыву самолета над Шотландией предшествовал теракт в Западном Берлине — 5 апреля 1986 года неизвестные взорвали бомбу на дискотеке La Belle, популярной у американских военнослужащих, в результате чего двое из них погибли, а несколько были ранены. Вашингтон сразу заявил, что у него есть "неопровержимые доказательства" причастности Ливии к этому теракту. И уже через 10 дней американские бомбардировщики нанесли по Триполи и Бенгази серию разрушительных авиаударов, жертвами которых стали более 100 человек, включая мирных жителей и шестимесячную Хану Каддафи, приемную дочь руководителя Ливии.

Спустя многие годы немецкий судья, слушавший дело по берлинскому теракту, признал, что никаких прямых доказательств причастности к теракту Муаммара Каддафи или других представителей ливийского правительства нет. А приговоренными оказались два палестинца, немка и притянутый за уши к процессу гражданин Ливии. Получается, что американцы уничтожили десятки мирных ливийцев ни за что. Но кого это волнует спустя десятилетия?

На основе этих "хайли лайкли — доказательств" США добились введения жестких санкций ООН против Ливии в начале 90-х, когда после распада СССР ельцинская Россия на некоторое время фактически сдала свою субъектность во внешней политике. После этого Каддафи долго вел торги за отмену санкций.

И в конечном итоге Запад вынудил Ливию выплатить компенсации родственникам жертв и Локерби, и взрыва на берлинской дискотеке, и даже (что особо кощунственно) американских бомбежек самой Ливии. Поскольку Франция грозилась наложить вето на решение Совбеза о снятии санкций с режима Каддафи, тот решил заодно заплатить и родственникам жертв взрыва, произошедшего в сентябре 1989-го на французском самолете в Нигере. Уже в начале нулевых, когда шли торги с Триполи, французская пресса выдвинула вполне обоснованное подозрение в том, что "доказательства" причастности Ливии к последнему взрыву сфабрикованы экспертами ФБР и ЦРУ — теми же самыми, которые подготовили их и по делу Локерби. Причем автор этих разоблачений, журналист Пьер Пин прямо указал тогда на главных подозреваемых — палестинцев из НФОП-ГК. А теперь, видите ли, это стало для кого-то на Западе "сенсацией".

Надо заметить, что Каддафи так и не признал ответственности своего государства ни за один из терактов, вменяемых ему в вину. Он просто решил, что заплатить 1,5 миллиарда долларов родственникам всех терактов и американских бомбежек будет дешевле, чем страдать от длительных санкций ООН. Благо Ливия тогда была самой богатой страной Африки и могла себе позволить такую роскошь. Конечно же, согласие на выплату компенсаций было воспринято на Западе как признание ответственности за теракты.

"Добросовестность Ливии будет вознаграждена", — торжественно пообещал президент США Джордж Буш — младший, который долго выкручивал руки Муаммару Каддафи с целью вынудить того выплатить компенсации.

В 2008 году Ливия заплатила, санкции ООН с нее были сняты, и уже спустя три года страна была разрушена варварскими бомбардировками Запада, а сам Каддафи был растерзан толпой повстанцев, поддержанных тем же Западом. Так "вознаградили добросовестность". Ливия в руинах, теперь уже можно требовать "добросовестности" от Ирана, Сирии, палестинцев, да кого угодно. Еще и дополнительные компенсации с них можно сбить.

Пример Локерби и других трагедий, которые навесили на Ливию, — наука для тех российских либералов, которые периодически на всевозможных ток-шоу призывают Россию взять на себя ответственность за поступки, которые она не совершала. Тут тебе и "Боинг", сбитый над Донбассом, тут тебе и "отравленные" Скрипали. Мол, чего не сделаешь ради отмены санкций, зато в обмен на самооговор Запад уж точно "вознаградит" нас. Вот пусть и посмотрят на то, как была "вознаграждена" Ливия…

Ну а кто же на самом деле организовал все эти чудовищные преступления? Возможно, полной правды мы никогда не узнаем. Но технология назначения виновных остается неизменной на протяжении десятилетий. Почему-то производитель бомбы, уничтожившей "Боинг" над Локерби, сразу после начала сотрудничества с ФБР указывает на нужного "стрелочника", после чего спокойно живет себе до самой старости. Почему-то американский гражданин Абу Элиас, которого многие журналисты идентифицируют как истинного организатора теракта, живет благополучно под Вашингтоном. Почему-то в ходе следствия по любому из терактов выясняется, что "неопровержимые доказательства" причастности Ливии к терактам базировались исключительно на выводах одних и тех же экспертов ФБР или ЦРУ, которые почему-то затем не фигурировали в судебных делах.

Если помните, сразу после трагедии "Боинга" в Донбассе США тоже заявили о наличии у них "неопровержимых доказательств причастности России". Не сомневайтесь, когда спустя десятилетия дойдет дело до судов и вопроса компенсаций, никто не увидит этих "доказательств". Вопрос лишь в том, кого на тот момент США захотят назначить "виновным".