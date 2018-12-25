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Киев испугался утраты документов об украинском Крыме 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью украинскому порталу "Главред" сделал несколько неожиданных заявлений, самым резонансным из которых можно считать слова о том, что властям Украины стоило просчитать последствия разрыва Договора о дружбе с Россией.
По словам Маломужа, "согласно этому договору Крым признавался территорией Украины", и сейчас Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что это соглашение не действует. Как отметил генерал, определение границ, которое было закреплено этим документом, больше не имеет юридического статуса.
Напомним, что в декабре этого года депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли решение не продлевать действие Договора о дружбе с Россией, срок которого истекает первого апреля будущего года. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал данное решение, которое было закреплено указом Порошенко, большой ошибкой, которая, безусловно, будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия.
Маломуж также заявил, что введение военного положения указом Порошенко сроком на 30 дней имеет свои минусы для Украины. В частности, оно стало мощным фактором, который начал сдерживать иностранных инвесторов. В том числе, британские бизнесмены заявили о намерении воздержатся от посещения Украины в ближайшее время и от вложения в нее инвестиций, так как не знают, какая ситуация будет в этой стране в будущем.
Кроме того, американские дипломаты распространили памятки для граждан Соединенных Штатов, которые отправляются на Украину, чтобы они были готовы к тому, что их могут арестовать и обыскать.
Как отметил Маломуж, оснований для продления военного положения в десяти областях Украины нет. "Даже несмотря на то, что сейчас происходит концентрация российских войск на границе с Украиной, от наших западных партнеров из Европы и НАТО известно, что Россия не планирует никаких активных действий и применения этих сил, потому что в таком случае это привело бы к глобальной войне", — отметил бывший глава украинской разведки.
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Комментарии
В мире , Украина , Григорий Карасин , МИД , Верховная Рада , НАТО , Республика Крым
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