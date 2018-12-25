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Депутата Рады Мосийчука уложили на лопатки в телестудии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Народный депутат Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались во время записи передачи в студии телеканала NewsOne, об этом сообщается на сайте канала.
Конфликт произошел после заявлений Мосийчука о том, что Семченко якобы "работает" на Россию, после чего произошла словесная перепалка, а депутат пригрозил покинуть студию.
"Этот душевнобольной человек, который непонятно как оказался в Верховной Раде", — заявил политолог.
После этих слов Мосийчук, используя нецензурную лексику, потребовал от оппонента покинуть студию, после чего набросился на него, активно размахивая своей тростью, однако политолог сумел повалить Мосийчука на пол, уложив его на лопатки.
Когда оппонентов разняли, ведущий передачи предложил Семченко покинуть эфир. Сначала политолог отказался это сделать, но позже уступил и вышел из студии.
При этом Мосийчук догнал его на выходе и ударил тростью по спине.
Когда конфликт был окончательно улажен, Мосийчук вернулся на свое место, а запись передачи была продолжена.
Игорь Мосийчук не раз становился участником различных скандалов и драк. Так, в августе он устроил драку с депутатом Сергеем Шаховым после слов последнего о том, что Мосийчук посещает гей-парады. По этой же причине Мосийчук устроил потасовку и с другим депутатом — Сергеем Левченко из "Блока Петра Порошенко".
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В мире , Видео , Сергей Левченко , Александр Семченко , Сергей Шахов , Верховная Рада
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