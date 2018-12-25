Украинский генерал заявил, что Киев лишился поддержки Запада

Украина фактически потеряла поддержку западных стран, так как создает для них проблемы, об этом в эфире телеканала "112" заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук

"Непросто дать откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем", — заявил Кузьмук, комментируя реакцию стран Запада на ситуацию на Украине и инцидент в Керченском проливе.

Он отметил, что на Западе призывают Украину самой решать свои проблемы. "Это уже не просто намек — это демонстрация, что давайте, разбирайтесь, мы уже устали. И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки", — заключил генерал.

В ноябре этого года парламент Украины по предложению президента страны Петра Порошенко принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС НАТО . Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.