«Известия»: Марию Бутину отказались освободить из тюремного изолятора

Администрация тюрьмы в США , в которой содержится россиянка Мария Бутина, продлила срок ее содержания в изоляторе до 26 декабря. Об этом рассказал ее отец Валерий Бутин в интервью газете "Известия" , опубликованном во вторник.

"Нам недавно удалось поговорить с Машей по телефону. До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря. Пока режим сегрегации продлили на семь дней — до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля", — заявил Валерий Бутин.

Отец россиянки отметил, что само помещение Марии в камеру абсурдно, так как она не представляет угрозы для других заключенных. "У нее были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем. Поэтому оказание давления — это единственное для меня объяснение действий американской стороны", — добавил он.

Бутина 13 декабря в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Ранее она подписала документы о сделке с прокуратурой . Суд принял ее признание и назначил следующее слушание на 12 февраля. Дату вынесения приговора при этом объявлять не стали по просьбе представителя прокуратуры, который сообщил, что Бутина согласилась сотрудничать со следствием, а этот процесс может занять некоторое время.

Соглашение со следствием предусматривало, в частности, то, что защита не будет возражать против нынешних условий содержания россиянки до момента вынесения приговора.