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«Известия»: Марию Бутину отказались освободить из тюремного изолятора 

ТАСС 9 минут назад
Администрация тюрьмы в США, в которой содержится россиянка Мария Бутина, продлила срок ее содержания в изоляторе до 26 декабря. Об этом рассказал ее отец Валерий Бутин в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.
"Нам недавно удалось поговорить с Машей по телефону. До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря. Пока режим сегрегации продлили на семь дней — до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля", — заявил Валерий Бутин.
Отец россиянки отметил, что само помещение Марии в камеру абсурдно, так как она не представляет угрозы для других заключенных. "У нее были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем. Поэтому оказание давления — это единственное для меня объяснение действий американской стороны", — добавил он.
Бутина 13 декабря в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Ранее она подписала документы о сделке с прокуратурой. Суд принял ее признание и назначил следующее слушание на 12 февраля. Дату вынесения приговора при этом объявлять не стали по просьбе представителя прокуратуры, который сообщил, что Бутина согласилась сотрудничать со следствием, а этот процесс может занять некоторое время.
Соглашение со следствием предусматривало, в частности, то, что защита не будет возражать против нынешних условий содержания россиянки до момента вынесения приговора.
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В мире , Видео , Генпрокуратура РФ , газета "Известия" , США
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