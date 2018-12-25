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Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак 

RT на русском + ещё 11 25 декабря 2018
Как сообщает ABC News, Трамп прилетел с целью «приветствовать американские войска, помогающие сдерживать экстремистов в стране, где погибли тысячи американцев во время недавней войны».
Отмечается, что «поездка Трампа была окутана тайной». Борт номер один приземлился на авиабазе к западу от Багдада под «покровом темноты в среду вечером».
По данным телеканала, это его первый визит к войскам, расположенным «в неспокойном регионе».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в сфере борьбы с террористической организацией «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , Ближний Восток , США , Исламское государство , телеканал АВС
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