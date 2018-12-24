Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой
Сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам, ищет поддержки своих политических амбиций со стороны России. В начале декабря его представитель встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и передал ему письмо от имени Каддафи для президента России Владимира Путина.
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
Задержанный в ходе керченского инцидента украинский моряк Андрей Эйдер хочет «малого» — вернуться домой. Об этом он написал в письме ведущему радиостанции «Комсомольская правда» Константину Придыбайло.
В деле брянских чиновников появились важные детали
В скандале с поездкой детей богатых брянских чиновников в Турцию за счет благотворительной организации появились новые значимые детали. За них вступилась вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова, а отвечавшая за организацию поездки сотрудница администрации города Клины уволилась.
Названы причины неудач Заготовок и Медведевой
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался относительно выступлений олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряной призерки Игр Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске, передают "Известия".
Россия и ЕС избавятся от долларов
Россия поддерживает стремление Евросоюза к усилению международного статуса евро. Об этом в интервью RT рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, передает ТАСС.
В Сети предположили, как обойти запрет Путина
Запрещенные в России уличные табло с курсами валют могут быть переоборудованы в «термометры». Такую теорию высказал участник «Группы банки и финансы Facebook» в фейсбуке.
Украинцы разгромили пансионат на границе с Крымом
Украинские мотопехотинцы под предлогом военного положения заселились в пансионат неподалеку от Крыма, разграбили и разгромили его.
Народ привел в бешенство сюжет «России 1»
Профессор Сеченовского университета Инесса Миненко заявила о пользе гомеопатии в эфире шоу «Утро России» на канале «Россия». Многие зрители сочли этот материал рекламным.
Брыльска заявила, что не хочет жить
Актриса Барбара Брыльска, известная по роли Нади в «Иронии судьбы, или С легким паром!», заявила, что ей не хочется жить.