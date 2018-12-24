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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой

Сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам, ищет поддержки своих политических амбиций со стороны России. В начале декабря его представитель встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и передал ему письмо от имени Каддафи для президента России Владимира Путина.

Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо

Задержанный в ходе керченского инцидента украинский моряк Андрей Эйдер хочет «малого» — вернуться домой. Об этом он написал в письме ведущему радиостанции «Комсомольская правда» Константину Придыбайло.

В деле брянских чиновников появились важные детали

В скандале с поездкой детей богатых брянских чиновников в Турцию за счет благотворительной организации появились новые значимые детали. За них вступилась вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова, а отвечавшая за организацию поездки сотрудница администрации города Клины уволилась.

Названы причины неудач Заготовок и Медведевой

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался относительно выступлений олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряной призерки Игр Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске, передают "Известия".

Россия и ЕС избавятся от долларов

Россия поддерживает стремление Евросоюза к усилению международного статуса евро. Об этом в интервью RT рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, передает ТАСС.

В Сети предположили, как обойти запрет Путина

Запрещенные в России уличные табло с курсами валют могут быть переоборудованы в «термометры». Такую теорию высказал участник «Группы банки и финансы Facebook» в фейсбуке.

Украинцы разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские мотопехотинцы под предлогом военного положения заселились в пансионат неподалеку от Крыма, разграбили и разгромили его.

Народ привел в бешенство сюжет «России 1»

Профессор Сеченовского университета Инесса Миненко заявила о пользе гомеопатии в эфире шоу «Утро России» на канале «Россия». Многие зрители сочли этот материал рекламным.

Брыльска заявила, что не хочет жить

Актриса Барбара Брыльска, известная по роли Нади в «Иронии судьбы, или С легким паром!», заявила, что ей не хочется жить.
Комментарии10
В мире , Видео , Евгения Медведева , Михаил Богданов , Максим Орешкин , Барбара Брыльска , Андрей Карлов , Муаммар Каддафи , Владимир Путин , ЕС , Газета.Ru , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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