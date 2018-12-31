Трамп вспомнил забор Обамы

Вокруг дома бывшего президента США Барака Обамы был возведен забор высотой около трех метров ради безопасности его семьи. Как сообщил в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп, Соединенным Штатам также необходим барьер на границе с Мексикой для охраны страны.

«Президент Обама и его супруга возвели стену в 10 футов вокруг их особняка в округе Колумбия. Я согласен, это действительно необходимо для их безопасности. США нужно то же самое, но в более масштабной версии!», — написал Трамп.

Ранее 28 декабря американский лидер заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты. Из-за них, как отмечает Трамп, также не получается изменить миграционные законы, которые обременяют страну.

О строительстве стены президент США говорил еще в предвыборных обещаниях. После вступления в должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий возведение заграждения, и об иммиграции.