Депутат Рады в прямом эфире подрался с политологом

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Украинский депутат и политолог подрались в прямом эфире 

Lenta.ru + ещё 11 49 минут назад
Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Конфликт начался из-за того, что Мосийчук назвал Семченко «российским пропагандистом» и обвинил его в работе на деньги главы Чечни Рамзана Кадырова и Кремля. В ответ на это политолог отметил, что «душевнобольными должны заниматься психиатры».
Однако депутат продолжил свои обвинения и заявил о том, что хочет покинуть эфир. Семченко же назвал Мосийчука «душевнобольным человеком» и отметил, что тот оказался в Раде «непонятно как». После этого депутат набросился на политолога с требованиями уйти из студии.
После драки Мосийчук заявил, что у него есть компромат на Семченко, и показал «переводы разговоров», уточнив, что это материалы следствия, которые «нигде не были опубликованы». Ведущий попросил политолога уступить оппоненту и покинуть эфир. Семченко согласился, но, уходя, сказал еще что-то в сторону депутата. Тогда Мосийчук догнал его и ударил палкой по спине.
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В мире , Видео , Происшествия , Украина , Александр Семченко , Рамзан Кадыров , Верховная Рада , Чеченская Республика
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