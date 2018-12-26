СМИ рассказали, как «шатдаун» правительства испортил американцам Рождество

Многие достопримечательности и национальные парки в США закрыты, а служащие некоторых государственных учреждений вынуждены проводить рождественские праздники на работе из-за "шатдауна" правительства, сообщает издание Hill.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса ("шатдаун") продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой

Как сообщает издание, из-за "шатдауна" агентам управления транспортной безопасности и авиадиспетчерам, сотрудникам правоохранительных органов ФБР , иммиграционных и таможенных служб, а также служащим исправительных учреждений пришлось работать бесплатно в "самые загруженные дни в году".

"Вероятно, им будут платить задним числом, но работники не знают, когда эта зарплата попадет на их банковские счета", — пишет издание.

Спонсирование службы национальных парков США приостановлено из-за "шатдауна", а в ее ведении находятся многие известные площадки. Хотя технически парки остаются открытыми, их персонал не работает, что означает неубранные туалеты и дороги, валяющийся мусор. Как отмечает издание, зимой такая ситуация может сделать некоторые места, например Национальные парки Скалистых гор, небезопасными или невозможными для посещения.

Когда неизвестный повредил огни рождественской елки возле Белого дома, забравшись на дерево, средств на ремонт не оказалось. Как сообщил телеканал CNN, включенные огни инсталляции ежедневно обходятся в 1470 долларов. Благотворительный фонд службы национальных парков заявил в понедельник, что инсталляция оставалась выключенной по причине частичного закрытия правительства. Лишь поддержка фонда позволила вновь зажечь огни на елке в канун католического Рождества.

Из-за ограничений в работе парков в ряде городов приезжие не смогут увидеть известные достопримечательности. Так, Колокол Свободы и Индепенденс-холл в Филадельфии, закрыты для посещения. Президентская библиотека и музей Джорджа Буша-старшего на вокзале Колледж-Стейшн в штате Техас также не работают. В городе Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, отложили праздничный органный концерт, поскольку место его проведения, Церковь Святого Павла, также находится под управлением службы национальных парков США.