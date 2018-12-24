«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»

Украинские военные устроили бесчинства и террор местного населения в приграничных с Крымом районах Херсонской области Украины, заявил лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения.
Ниметуллаев возглавлял Генический райсовет Херсонской области, а позже — Геническую райгосадминистрацию. Должность руководителя РГА он покинул в начале 2014 года, после чего переехал в Крым.
"Под предлогом военного положения украинские военнослужащие устраивают бесчинства и настоящий террор местного населения. Люди очень насторожены и опасаются за свою безопасность" — сказал РИА Новости Ниметуллаев.
Общественник подчеркнул, что ранее от подобного бесчинства пострадала и его семья, которая осталась жить в Геническом районе. В частности, представители добровольческих радикальных батальонов захватили их семейный пансионат и гостиницу.
Военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе в конце ноября, когда украинские корабли нарушили границу России и были задержаны пограничниками. В Кремле считают, что провокация Киева в Черном море могла быть связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.