ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом, заявил общественник

Украинские военные устроили бесчинства и террор местного населения в приграничных с Крымом районах Херсонской области Украины , заявил лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения.

Ниметуллаев возглавлял Генический райсовет Херсонской области, а позже — Геническую райгосадминистрацию. Должность руководителя РГА он покинул в начале 2014 года, после чего переехал в Крым.

"Под предлогом военного положения украинские военнослужащие устраивают бесчинства и настоящий террор местного населения. Люди очень насторожены и опасаются за свою безопасность" — сказал РИА Новости Ниметуллаев.

Общественник подчеркнул, что ранее от подобного бесчинства пострадала и его семья, которая осталась жить в Геническом районе. В частности, представители добровольческих радикальных батальонов захватили их семейный пансионат и гостиницу.