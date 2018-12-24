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Волкер назвал условие визита в Москву в 2019 году 

Rambler News Service + ещё 14 50 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью ТСН, что посетит Москву только после освобождения задержанных украинских моряков.
В интервью Волкер напомнил, что после инцидента в Керченском проливе президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
«И я тоже решил, что визит в Москву для меня в это время невозможен. Надеюсь, я сделаю это в следующем году, как только моряков действительно освободят», — сказал Волкер.
Он также выразил надежду на то, что украинские моряки будут освобождены до Рождества.
25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.
В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. Три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе с экипажами были задержаны ФСБ России. Позже суды Крыма арестовали всех 24 украинских моряков, причастных к инциденту. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).
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Комментарии7
В мире , Политика , Курт Волкер , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФСБ , Аргентина , Москва , США
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