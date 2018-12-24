Волкер назвал условие визита в Москву в 2019 году

«И я тоже решил, что визит в Москву для меня в это время невозможен. Надеюсь, я сделаю это в следующем году, как только моряков действительно освободят», — сказал Волкер.

Он также выразил надежду на то, что украинские моряки будут освобождены до Рождества.

25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. Три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе с экипажами были задержаны ФСБ России. Позже суды Крыма арестовали всех 24 украинских моряков, причастных к инциденту. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).