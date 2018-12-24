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«Шатдаун» в США: люди остались без денег, NASA и правительства 

Вести.Ru 55 минут назад
Без налоговой, без NASA и даже без правительства: в Соединенных Штатах у многих госслужащих начались вынужденные каникулы. В сенате назначено формальное заседание по временному финансированию. Полноценное совещание смогут провести только 27 декабря.
Дело в том, что бюджет на следующий год до сих пор не принят из-за споров демократов и республиканцев, передает телеканал "Россия 24". Поэтому многие федеральные ведомства и организации, включая даже музеи, прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Без оплаты накануне праздников остались 800 тысяч сотрудников.
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В мире , Видео , NASA , США
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