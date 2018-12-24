Киев объявил о вспыхнувших в ЛНР «разборках»

Междоусобные разборки вспыхнули в неподконтрольной Киеву части Луганской области. По данным украинских источников, в конфликте между криминальными группировками на территори непризнанной ЛНР погибли по меньшем мере пять человек.

Серия инцидентов со стрельбой и человеческими жертвами зафиксирована в приграничных к зоне соприкосновения районах ЛНР, где «происходят разборки между представителями криминала и контролируемыми местными ментами контрабандными „кланами“», пишет украинское издание «Информационное сопротивление».

В каком конкретно районе произошли конфликты, не сообщается.

Как сообщал ранее News.ru, ранее глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что увеличение присутствия ВСУ наблюдается в районе трёх населенных пунктов в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина продолжает стягивать запрещённое оружие к линии соприкосновения в нарушение Минских договорённостей.