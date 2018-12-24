Мэй похвалила военных за защиту Британии от России

"Начиная с наведения порядка после бесстыдной атаки с применением нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери, в защите наших вод и нашего неба от вторжения России и усилении наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по терроризму в рамках глобальной коалиции против ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России), и отправляя сообщение … режиму Асада (президента Сирии Башара Асада — ред.) о том, что мы не будем стоять в стороне, когда применяется химическое оружие … снова и снова вы противостоите агрессии и тем, кто пренебрегает правилами, основанными на международном порядке", — заявила премьер-министр.

"Сейчас на пороге нового года нас ждут новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите встречать их так же как и всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, изобретательностью", — добавила Мэй.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается из-за отсутствия доказательств виновности России. Представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием дать России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе совместном расследовании, но британские власти не отреагировали.

В конце ноября, согласно заявлению министерства обороны РФ , боевики применили отравляющие вещества в Алеппо, в результате чего пострадали 46 мирных граждан. В МО РФ подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения. По версии Вашингтона, химической атаки со стороны террористов не было, а имел место инцидент с применением "слезоточивого газа" правительственными силами.

*Террористическая организация, запрещенная в России